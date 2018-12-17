Большая часть долгостроев в Башкирии будет сдана дольщикам в 2019 году

17.12.18 12:31

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Основную часть проблемных домов в Башкирии планируется достроить и сдать в 2019 году, сообщил председатель Госстроя республики Григорий Невоструев на оперативном совещании в понедельник.

По его информации, в настоящее время в регионе в реестре проблемных объектов находятся 97 домов-долгостроев.

"Пять домов (будет сдано - ИФ) до конца 2018 года, в 2019 году - 64 дома - это почти 1 тыс. 620 граждан, которые в реестре. Оставшиеся дома - 2020 -2021 годы", - сказал Г.Невоструев.

За 11 месяцев 2018 года из перечня проблемных домов исключено 11 объектов, добавил он.

По данным Госстроя Башкирии, на 17 декабря общее число дольщиков составляет около 7,3 тыс. человек, в реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков включено 2,7 тыс. человек.

Г.Невоструев сообщил, что обманутые дольщики активно включаются в реестр.

Он также отметил, что в 2018 году ведомство провело 13 внеплановых проверок застройщиков, рассмотрело 101 административное дело, привлекло к ответственности семь юридических и 63 должностных лица.

"Параллельно с этим мы ведем работу по более тщательному просмотру проектных деклараций, которые к нам поступают (...). Отказано по 71 обращению, мы смотрим, что не соответствуют в некоторых случаях плановые сроки ввода объектов, есть нарекания к проектной документации и так далее", - сказал Г.Невоструев.