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17.12.18 12:40

Крым выбрали пилотным регионом для проекта модернизации подотрасли виноградарства

© РИА Новости. Тарас Литвиненко
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Республика Крым станет пилотным регионом в России для реализации проекта АО "Росагролизинг" по поставке техники и оборудования для развития виноградарства, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона в понедельник.

"В 2019 году "Росагролизинг" планирует инвестировать в проект технической модернизации виноградарства порядка 250 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

По словам главы Минсельхоза Крыма Андрея Рюмшина, в России нет производства техники и оборудования для закладки, ухода за виноградниками и сбора урожая, поэтому компания планирует передавать в лизинг импортное узкоспециализированное оборудование, не имеющее отечественных аналогов.

"На сегодняшний день потребность хозяйств региона в такой технике и оборудовании оценивается более чем в 100 единиц", - приводит слова А.Рюмшина пресс-служба Минсельхоза Крыма.

А.Рюмшин и гендиректор "Росагролизинга" Павел Косов обсудили вопросы поставки техники крымским аграриям, уточняется на сайте "Росагролизинга".

"Общий объем инвестиций "Росагролизинга" в развитие АПК региона (Крыма - ИФ) составляет (с 2014 года - ИФ) порядка 5 млрд рублей. В 2018 году в 4 раза увеличилось количество сельскохозяйственной техники, поставляемой в лизинг в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Реализован проект оснащения машинно-технологических компаний в республике в рамках программы по развитию сельхозкооперации", - говорится в пресс-релизе "Росагролизинга".

"Росагролизинг" принадлежит государству. Он занимается поставками селу техники и племенных животных на условиях лизинга.

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