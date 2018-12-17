Салат "Оливье" в Крыму за год подорожал

17.12.18 12:43

© РИА Новости. Алексей Куденко

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Стоимость традиционного для новогоднего стола россиян салата "Оливье" за уходящий год подросла минимум на 5 рублей, максимум - почти на 63 рубля, говорится в материалах Крымстата.

Так, чтобы приготовить салат из недорогих продуктов в 2018 году нужно 173,33 руб., в 2017 году было 168,24 руб.

Максимальная цена за "Оливье" из такого же набора продуктов, но большей стоимостью составит в текущем году 801,25 руб., в прошлом году выходило 738,58 руб.

Крымстат рассчитывал стоимость блюда, "приготовив" салат из 400 граммов вареной колбасы, 500 гр. консервированных огурцов, 400 гр. консервированного зеленого горошка, полкилограмма картофеля, 200 гр. моркови, четырех куриных яиц и "заправив" 200 гр. майонеза.

Работники органа статистики сообщили также, что стоимость набора продуктов для новогоднего стола для семьи из четырех человек составит в Симферополе минимум 3 524 рубля в 2018 году (в 2017 году было 3 950 рублей), максимум - 17 733 рубля (+84 рубля к 2017 году).