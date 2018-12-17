Порядка 3 тысяч сочинцев вторые сутки остаются без воды из-за аварии

17.12.18 12:52

© РИА Новости. Евгений Одиноков

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МУП "Водоканал Сочи" вторые сутки проводят аварийно-восстановительные работы на водоводе 300 мм в Центральном районе города-курорта.

"Жители ряда многоквартирных домов - порядка 3 тыс. человек - остаются без водоснабжения из-за аварии, которая произошла накануне", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МУП "Водоканал Сочи" в понедельник.

Воду отключают на время проведения ремонтных работ только днем.

"В связи с проведением ремонтных работ ориентировочно до 20:00 мск понедельника будет отсутствовать водоснабжение у абонентов на улицах: Пластунская (частично), Чебрикова (частично), Трунова (частично), Невская (частично), Параллельная (частично), Горького (частично), Одесская", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, без воды остается жилой комплекс "Остров мечты".