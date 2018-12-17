|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.12.18 12:52
Порядка 3 тысяч сочинцев вторые сутки остаются без воды из-за аварии
"Жители ряда многоквартирных домов - порядка 3 тыс. человек - остаются без водоснабжения из-за аварии, которая произошла накануне", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МУП "Водоканал Сочи" в понедельник.
Воду отключают на время проведения ремонтных работ только днем.
"В связи с проведением ремонтных работ ориентировочно до 20:00 мск понедельника будет отсутствовать водоснабжение у абонентов на улицах: Пластунская (частично), Чебрикова (частично), Трунова (частично), Невская (частично), Параллельная (частично), Горького (частично), Одесская", - отметил сотрудник пресс-службы.
По его словам, без воды остается жилой комплекс "Остров мечты".
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket