Некоммерческим организациям ЮФО в 2018 году выделено около 1,3 млрд рублей на реализацию соцпроектов

17.12.18 13:08

© РИА Новости. Алексей Куденко

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Некоммерческие организации Южного федерального округа в 2018 году получат около 1,3 млрд руб., сообщил полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов на заседании совета при полпреде в Ростове-на-Дону в понедельник.

"В 2017 году на реализацию общественных программ из консолидированных бюджетов округа было выделено более 1 млрд руб., что в четыре раза больше, чем в 2016 году", - сказал В.Устинов.

Он отметил, что количество получателей в прошлом году выросло в два раза - до 200 НКО.

Вместе с тем, по мнению полпреда, в этой сфере есть проблемы. В частности, недостаточно НКО включены в реестры соцуслуг.

"В целом по округу пока количество социально ориентированных НКО в расчете на 10 тыс. населения меньше общероссийского - 10,4 единицы против 11,3. В 2017 году только треть муниципальных районов и городских округов реализовывали программы поддержки НКО", - сообщил он.

Вопрос о финансовом обеспечении деятельности НКО за счет бюджетов субъектов ЮФО стал одним из трех, вынесенных на обсуждение на заседании совета.

Помимо этого, полпред обсудил с членами совета меры по предупреждению конфликтов в сфере религии и межнациональных отношений, а также общественно-политическую ситуацию в ЮФО.