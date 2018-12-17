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17.12.18 13:08
Некоммерческим организациям ЮФО в 2018 году выделено около 1,3 млрд рублей на реализацию соцпроектов
"В 2017 году на реализацию общественных программ из консолидированных бюджетов округа было выделено более 1 млрд руб., что в четыре раза больше, чем в 2016 году", - сказал В.Устинов.
Он отметил, что количество получателей в прошлом году выросло в два раза - до 200 НКО.
Вместе с тем, по мнению полпреда, в этой сфере есть проблемы. В частности, недостаточно НКО включены в реестры соцуслуг.
"В целом по округу пока количество социально ориентированных НКО в расчете на 10 тыс. населения меньше общероссийского - 10,4 единицы против 11,3. В 2017 году только треть муниципальных районов и городских округов реализовывали программы поддержки НКО", - сообщил он.
Вопрос о финансовом обеспечении деятельности НКО за счет бюджетов субъектов ЮФО стал одним из трех, вынесенных на обсуждение на заседании совета.
Помимо этого, полпред обсудил с членами совета меры по предупреждению конфликтов в сфере религии и межнациональных отношений, а также общественно-политическую ситуацию в ЮФО.
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