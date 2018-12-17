Самолет "Москва-Саратов" совершил посадку в Волгограде из-за снегопада в пункте назначения

17.12.18 13:20

© РИА Новости. Максим Блинов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Самолет авиакомпании "S7 Airlines", следовавший из Москвы в Саратов, совершил посадку в Волгограде из-за снегопада в пункте назначения, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель авиакомпании.

"В Саратове снегопад. В связи с этим самолет, летевший из Москвы, в 12:46 совершил посадку в Волгограде. По предварительным данным, вылет его запланирован на 14:30 по местному времени (13:30 мск), - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время пассажирам предоставляются напитки. Если задержка затянется, им будет предоставлено питание и гостиница.