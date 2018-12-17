Станцию метро "Беломорская" откроют для пассажиров до Нового года

17.12.18 14:03

фото сайта мэра Москвы

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии и "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена могут открыть для пассажиров до 31 декабря, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Мы бы не хотели дотягивать до 31 декабря, планируем закончить их раньше. Специально к 31 декабря мы не подгадываем. Думаю, что мы чуть раньше откроем для пассажиров", - сказал А.Бочкарев.

Он напомнил, что в прошлом году 31 декабря была открыта станция "Ховрино" Замоскворецкой линии.