Выборы состоялись: Олег Кожемяко победил на выборах губернатора Приморья
  
Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
   
В прямом эфире: российские космонавты взяли пробы с отверстия в обшивке "Союза"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
17.12.18 14:49

Закупочные цены на молоко-сырье в Свердловской области прекратили снижение

© РИА Новости. Виталий Аньков
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Закупочные цены на молоко-сырье в Свердловской области перестали снижаться, сообщил министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев в понедельник в Екатеринбурге на совещании у главы региона Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов Свердловской области.

"В этом году отмечалось снижение закупочных цен на молоко-сырье, которое сложилось не только в Свердловской области, но и в целом в Российской Федерации. На этот же период пришелся рост цен на горюче-смазочные материалы. В связи с этим на дополнительное финансирование молочного животноводства было выделено и направлено 737 млн рублей, что позволило своевременно провести полевые работы и заготовить корма для животноводства", - сказал Д.Дегтярев.

Кроме того, напомнил он, для компенсации подорожания горюче-смазочных материалов правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда на выплату субсидий свердловским сельхозтоваропроизводителям 94 млн рублей.

"В настоящее время ситуация - под контролем. Цены стали более устойчивыми и практически достигли уровня начала 2018 года", - подчеркнул Д.Дегтярев.

По его словам, положительная динамика в производстве молока в Свердловской области сохраняется. "С начала года наблюдается увеличение валового производства молока. По итогам года ожидается производство молока в объеме 730 тыс. тонн, что на 12,5 тыс. тонн больше по сравнению с 2017 годом", - добавил глава МинАПК региона.

Кроме того в этом году ожидается рост производства в регионе сыров на 26% к уровню 2017 года, а также на 15% - выпуска обработанного жидкого молока, включая молоко для детского питания.

До конца 2018 года сельхозпроизводители планируют ввести в эксплуатацию 14 объектов животноводства на 2,894 тыс. скотоместа. "Знаковым событием в минувшую пятницу стало открытие молочного комплекса СПК "Путиловский" на 400 голов. Это то самое хозяйство, где в прошлом году из-за вирусной болезни было ликвидировано все стадо крупного рогатого скота", - напомнил Д.Дегтярев.

Ранее сообщалось, что Свердловские аграрии с начала 2018 года понесли убытки в объеме от 900 млн рублей до 1 млрд рублей из-за конкуренции с производителями продукции из сухого молока.

"На полках магазинов появилось много продукции, произведенной из заменителя - сухого молока, и потребитель стал покупать то, что было дешевле. Она (продукция из сухого молока - ИФ) вытеснила продукты нашей Свердловской области, которая славится качественным молоком. В итоге качественное молоко вынуждено конкурировать с сухим молоком. Молокозаводы не могли работать ниже своей рентабельности и снизили закупочную цену на свою продукцию. На 1 января цена в среднем составляла 23,80 рубля, на конец апреля - 20,40 рубля за 1 кг", - отмечал Д.Дегтярев.

По его словам, селяне во время встречи с губернатором Свердловской области говорили ему о том, что эта проблема в середине 2018 года достигла пика.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.12.18 14:03
Станцию метро "Беломорская" откроют для пассажиров до Нового года
.
  17.12.18 13:41
Строительство 10 станций Московского метро завершат до конца 2018 года
.
  17.12.18 12:06
Жители еще одной пятиэтажки переселяются по программе реновации на западе Москвы
.
  17.12.18 11:54
Московские СИЗО "Бутырка" и "Красная Пресня" прекратят существование
.
  17.12.18 11:43
Ночь на понедельник стала самой морозной за зиму в Москве
.
  14.12.18 15:13
Операция "Ель" начнется в природоохранных зонах столицы с 17 декабря
.
  14.12.18 12:39
Строительство западного участка БКЛ метро в Москве завершить в 2022 году
.
  14.12.18 12:13
18-градусный мороз ожидается в Москве в ночь на понедельник
.
  13.12.18 15:38
Самая большая школа России откроется на территории бывшего завода ЗИЛ в 2019 году
.
  13.12.18 15:23
Станцию "Ховрино" закроют на выходные для подключения "Беломорской" к сети московского метро


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket