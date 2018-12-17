Закупочные цены на молоко-сырье в Свердловской области прекратили снижение

17.12.18 14:49

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Закупочные цены на молоко-сырье в Свердловской области перестали снижаться, сообщил министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев в понедельник в Екатеринбурге на совещании у главы региона Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов Свердловской области.

"В этом году отмечалось снижение закупочных цен на молоко-сырье, которое сложилось не только в Свердловской области, но и в целом в Российской Федерации. На этот же период пришелся рост цен на горюче-смазочные материалы. В связи с этим на дополнительное финансирование молочного животноводства было выделено и направлено 737 млн рублей, что позволило своевременно провести полевые работы и заготовить корма для животноводства", - сказал Д.Дегтярев.

Кроме того, напомнил он, для компенсации подорожания горюче-смазочных материалов правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда на выплату субсидий свердловским сельхозтоваропроизводителям 94 млн рублей.

"В настоящее время ситуация - под контролем. Цены стали более устойчивыми и практически достигли уровня начала 2018 года", - подчеркнул Д.Дегтярев.

По его словам, положительная динамика в производстве молока в Свердловской области сохраняется. "С начала года наблюдается увеличение валового производства молока. По итогам года ожидается производство молока в объеме 730 тыс. тонн, что на 12,5 тыс. тонн больше по сравнению с 2017 годом", - добавил глава МинАПК региона.

Кроме того в этом году ожидается рост производства в регионе сыров на 26% к уровню 2017 года, а также на 15% - выпуска обработанного жидкого молока, включая молоко для детского питания.

До конца 2018 года сельхозпроизводители планируют ввести в эксплуатацию 14 объектов животноводства на 2,894 тыс. скотоместа. "Знаковым событием в минувшую пятницу стало открытие молочного комплекса СПК "Путиловский" на 400 голов. Это то самое хозяйство, где в прошлом году из-за вирусной болезни было ликвидировано все стадо крупного рогатого скота", - напомнил Д.Дегтярев.

Ранее сообщалось, что Свердловские аграрии с начала 2018 года понесли убытки в объеме от 900 млн рублей до 1 млрд рублей из-за конкуренции с производителями продукции из сухого молока.

"На полках магазинов появилось много продукции, произведенной из заменителя - сухого молока, и потребитель стал покупать то, что было дешевле. Она (продукция из сухого молока - ИФ) вытеснила продукты нашей Свердловской области, которая славится качественным молоком. В итоге качественное молоко вынуждено конкурировать с сухим молоком. Молокозаводы не могли работать ниже своей рентабельности и снизили закупочную цену на свою продукцию. На 1 января цена в среднем составляла 23,80 рубля, на конец апреля - 20,40 рубля за 1 кг", - отмечал Д.Дегтярев.

По его словам, селяне во время встречи с губернатором Свердловской области говорили ему о том, что эта проблема в середине 2018 года достигла пика.