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17.12.18 15:00

Тверь отметила 77-ю годовщину освобождения города от фашистов

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Торжества в честь 77-летия освобождения города Калинина (ИФ - так с 1931 по 1990 гг. называлась Тверь) от немецко-фашистских захватчиков прошли в воскресенье в областном центре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Центральной площадкой празднования стал Обелиск Победы, где состоялся митинг, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Тверской области Игорь Руденя, молодежь, жители и гости города", - отметил собеседник агентства.

По его словам, участники церемонии почтили память павших солдат и офицеров минутой молчания. К Обелиску и Вечному огню были возложены венки и цветы, после чего состоялось торжественное прохождение войск Тверского гарнизона.

"16 декабря 1941 года в ходе контрнаступления наших войск был освобожден Калинин. Освобождение первого областного центра в ходе Великой Отечественной войны дало людям уверенность в том, что враг будет разбит и победа будет за нами", - процитировали в пресс-службе слова губернатора.

На площади Победы в Твери прошла молодежная акция "Свеча памяти", на Театральной площади была развернута выставка военной техники. Праздник завершился фейерверком.

Калинин был захвачен фашистами 14 октября 1941 года. Немецкое командование отводило особое значение Калинину как крупному промышленному и транспортному узлу, который планировалось использовать для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части СССР.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, командующим фронтом был назначен генерал-полковник Иван Конев. 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в наступление. 16 декабря 1941 года Калинин был полностью освобожден от оккупантов.

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