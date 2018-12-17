Первый в ЦФО Центр занятости населения нового формата открылся в Рязани

17.12.18 15:14

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

17 декабря. Interfax-Russia.ru - В Рязани в минувшие выходные состоялось открытие Центра занятости населения, работающего в новом формате, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Центр создан с учетом новейших информационных технологий и принципов бережливого производства. Он включает биржи труда для молодежи и граждан пожилого возраста, отдельный прием граждан с инвалидностью, собственную образовательную базу, постоянно действующую ярмарку вакансий и клуб работодателей.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Рязанский центр занятости нового формата - первый такой в Центральном федеральном округе. Надеюсь, что он будет успешно работать, и такая форма работы приживется и в других регионах", - сказал И.Щеголев.

Кроме того, в библиотеке имени Горького открылся новый библиотечно-информационный комплекс.

Он объединил региональное отделение Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина, мультимедийный зал, центр оцифровки, отдел редких и ценных изданий, центр межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках, музей книги. Современное оснащение позволяет проводить прямые онлайн-трансляции из лучших концертных залов, кинопоказы, интерактивные просветительские и образовательные мероприятия. Стоимость проекта составила 46,8 млн рублей.

"Это не просто классическая библиотека с читальным залом, здесь сосредоточены информационные технологии, проводится большое количество мероприятий. К примеру, на заседаниях общественного клуба "Коловрат" люди собираются, обсуждают проблемы, предлагают власти их решение", - заявил на церемонии Н.Любимов.