17.12.18 15:39

© РИА Новости. Антон Денисов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Сервис "Яндекс.Драйв" запустил каршеринг в Петербурге, сообщила пресс-служба "Яндекса".

Автопарк состоит из 750 новых автомобилей Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Audi A3. "В Санкт-Петербурге будут действовать умные тарифы, которые учитывают дорожную ситуацию и спрос на машины. У "Яндекс.Драйва" есть поминутный тариф, выгодный для коротких поездок, и тариф "Часы" с возможностью арендовать машину на определенное время. Во все тарифы включены стоимость бензина, страхование машины, а также здоровья водителя и пассажиров", - приводятся в сообщении слова руководителя "Яндекс.Драйва" Антона Рязанова.

Автомобили сервиса можно взять в аренду только в пределах КАД, а также в торговых центрах "МЕГА", в Муринском поселении, Рыбацком и в Шушарах, но ездить на машине и ставить ее в режим ожидания можно по территории всей Ленинградской области.

В ближайшей перспективе планируется предоставить пользователям возможность арендовать и оставить автомобиль в аэропорту "Пулково". Оставить машину на платных городских парковках в Центральном районе Петербурга можно бесплатно.

Проезд по платной трассе Петербурга - Западному скоростному диаметру (ЗСД) - пока будет бесплатным, позже он будет добавляться к стоимости поездки.

"Яндекс.Драйв" был запущен в Москве в феврале 2018 года. За 9 месяцев работы сервиса водители совершили около 7 млн поездок. В настоящее время в сервисе работают около 6,5 тыс. автомобилей.