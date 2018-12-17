Гендиректор компании-подрядчика строительства изолятора "Кресты-2" пойдет под суд за дачу почти 400 млн рублей взяток

17.12.18 15:55

© РИА Новости. Вадим Жернов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Петроинвест" Руслана Хамхокова, обвиняемого в даче взяток экс-замначальнику регионального ГУФСИН за покровительство при строительстве изолятора "Кресты-2".

Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР города в понедельник, Р.Хамхоков, которому предъявлено обвинение по статьям "дача взятки" и "злоупотребление полномочиями", заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время его уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Р. Хамхоков с марта 2010 года по август 2015 года неоднократно через посредников передавал экс-заместителю начальника ГУФСИН региона Сергею Мойсеенко взятки, всего не менее 388 млн рублей. За эти деньги С.Мойсеенко давал подчиненным указания подписывать без задержек акты выполненных ООО работ, оплачивать их и выдавать компании авансы в начале каждого года в максимальном размере, предусмотренном ранее заключенным госконтрактом.

Помимо этого, Р.Хамхоков, будучи руководителем компании-генсубподрядчика, в декабре 2014 года подписал акт, содержащий заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах в СИЗО "Кресты-2" на сумму не менее 40 млн рублей.

Как сообщалось, в Петербурге также расследуется дело в отношении Виктора Кудрина - руководителя ОАО "ГСК", строившего изолятор "Кресты-2". Согласно материалам дела, с 2007 года по 2015 год между петербургским УФСИН и ОАО "ГСК" были заключены госконтракт и дополнительные соглашения по строительству следственного изолятора в городе Колпино. На стройку было выделено более 12,5 млрд рублей, из которых, как считает следствие, В.Кудрин присвоил свыше 56,5 млн рублей.

Уголовное дело также расследуется в отношении С.Мойсеенко, который обвиняется в организации покушения на начальника отдела технического надзора и эксплуатации строительства регионального УФСИН Николая Чернова. В результате покушения Н.Чернов скончался.

Заместитель главы ФСИН России Олег Коршунов, который занимался рядом вопросов, связанных со строительством "Крестов-2" и презентовал его объекты для журналистов, в свою очередь был арестован в Москве. Он стал фигурантом дела о растрате 160 млн рублей.

Со строительством изолятора под Петербургом связано и дело бывшего заместителя директора ФСИН Николая Баринова. Он был арестован в северной столице в ноябре 2017 года по подозрению в получении взятки в более 110 млн рублей за подписание документов о приёмке проведённых работ.