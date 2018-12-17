На пути строительства: Европарламент утвердил резолюцию против "Северного потока-2"
  
Выборы состоялись: Олег Кожемяко победил на выборах губернатора Приморья
   
Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
17.12.18 15:55

Гендиректор компании-подрядчика строительства изолятора "Кресты-2" пойдет под суд за дачу почти 400 млн рублей взяток

© РИА Новости. Вадим Жернов
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Петроинвест" Руслана Хамхокова, обвиняемого в даче взяток экс-замначальнику регионального ГУФСИН за покровительство при строительстве изолятора "Кресты-2".

Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР города в понедельник, Р.Хамхоков, которому предъявлено обвинение по статьям "дача взятки" и "злоупотребление полномочиями", заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время его уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Р. Хамхоков с марта 2010 года по август 2015 года неоднократно через посредников передавал экс-заместителю начальника ГУФСИН региона Сергею Мойсеенко взятки, всего не менее 388 млн рублей. За эти деньги С.Мойсеенко давал подчиненным указания подписывать без задержек акты выполненных ООО работ, оплачивать их и выдавать компании авансы в начале каждого года в максимальном размере, предусмотренном ранее заключенным госконтрактом.

Помимо этого, Р.Хамхоков, будучи руководителем компании-генсубподрядчика, в декабре 2014 года подписал акт, содержащий заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах в СИЗО "Кресты-2" на сумму не менее 40 млн рублей.

Как сообщалось, в Петербурге также расследуется дело в отношении Виктора Кудрина - руководителя ОАО "ГСК", строившего изолятор "Кресты-2". Согласно материалам дела, с 2007 года по 2015 год между петербургским УФСИН и ОАО "ГСК" были заключены госконтракт и дополнительные соглашения по строительству следственного изолятора в городе Колпино. На стройку было выделено более 12,5 млрд рублей, из которых, как считает следствие, В.Кудрин присвоил свыше 56,5 млн рублей.

Уголовное дело также расследуется в отношении С.Мойсеенко, который обвиняется в организации покушения на начальника отдела технического надзора и эксплуатации строительства регионального УФСИН Николая Чернова. В результате покушения Н.Чернов скончался.

Заместитель главы ФСИН России Олег Коршунов, который занимался рядом вопросов, связанных со строительством "Крестов-2" и презентовал его объекты для журналистов, в свою очередь был арестован в Москве. Он стал фигурантом дела о растрате 160 млн рублей.

Со строительством изолятора под Петербургом связано и дело бывшего заместителя директора ФСИН Николая Баринова. Он был арестован в северной столице в ноябре 2017 года по подозрению в получении взятки в более 110 млн рублей за подписание документов о приёмке проведённых работ.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.12.18 14:03
Станцию метро "Беломорская" откроют для пассажиров до Нового года
.
  17.12.18 13:41
Строительство 10 станций Московского метро завершат до конца 2018 года
.
  17.12.18 12:06
Жители еще одной пятиэтажки переселяются по программе реновации на западе Москвы
.
  17.12.18 11:54
Московские СИЗО "Бутырка" и "Красная Пресня" прекратят существование
.
  17.12.18 11:43
Ночь на понедельник стала самой морозной за зиму в Москве
.
  14.12.18 15:13
Операция "Ель" начнется в природоохранных зонах столицы с 17 декабря
.
  14.12.18 12:39
Строительство западного участка БКЛ метро в Москве завершить в 2022 году
.
  14.12.18 12:13
18-градусный мороз ожидается в Москве в ночь на понедельник
.
  13.12.18 15:38
Самая большая школа России откроется на территории бывшего завода ЗИЛ в 2019 году
.
  13.12.18 15:23
Станцию "Ховрино" закроют на выходные для подключения "Беломорской" к сети московского метро


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket