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17.12.18 15:57
Курские школьники смогут обучаться в Нахимовском училище Севастополя, а призывники служить на ЧФ
Данные соглашения были подписаны в рамках рабочей поездки делегации Курской области во главе с врио губернатора Романа Старовойта в Севастополь в пятницу.
Благодаря этим соглашениям курские школьники и кадеты смогут обучаться в Севастопольском училище, а призывники - проходить военную службу в войсковых частях Черноморского флота. Соглашение о сотрудничестве с училищем имени П.С.Нахимова также заключила курская школа №18 имени А.С.Сергеева.
Всего в ходе визита было подписано 13 документов в сфере образования, экономики, культуры и социального развития.
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