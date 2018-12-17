Курские школьники смогут обучаться в Нахимовском училище Севастополя, а призывники служить на ЧФ

17.12.18 15:57

© РИА Новости. Константин Чалабов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Администрация Курской области заключила соглашение с Черноморским высшим военно-морским училищем имени П.С.Нахимова (Севастополь) и управлением Черноморского флота, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Данные соглашения были подписаны в рамках рабочей поездки делегации Курской области во главе с врио губернатора Романа Старовойта в Севастополь в пятницу.

Благодаря этим соглашениям курские школьники и кадеты смогут обучаться в Севастопольском училище, а призывники - проходить военную службу в войсковых частях Черноморского флота. Соглашение о сотрудничестве с училищем имени П.С.Нахимова также заключила курская школа №18 имени А.С.Сергеева.

Всего в ходе визита было подписано 13 документов в сфере образования, экономики, культуры и социального развития.