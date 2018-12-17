Пособие на первого ребенка по нацпроекту "Демография" получит 35% российских семей

17.12.18 16:12

© РИА Новости. Игорь Маслов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Порядка 40% российских семей к 2024 году получат поддержку в виде материнского капитала, каждая третья семья получит пособие на первого ребенка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"За счет тех пособий, которые выплачиваются на первого ребенка, порядка 35% наших семей, то есть 1,1 млн человек, получат поддержку, что касается вторых детей - это средства материнского, семейного капитала, здесь тоже порядка 40% наших семей получат дополнительную финансовую поддержку", - сказала Т.Голикова журналистам по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Данные показатели заложены в национальный проект "Демография", рассчитанного до 2024 года, параметры которого обсуждались в понедельник на заседании президиума под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По словам Т.Голиковой, средства материнского капитала получат 1,6 млн семей. Кроме того, в качестве мотивационных мер повышения рождаемости правительство будет поддерживать и ипотечную программу. "Ипотечная программа, хорошо известная с процентом ипотеки 6, также будет реализовываться в рамках национального проекта "Демография" и служить также финансовой поддержкой для обеспечения большего благополучия семей, которые предполагают рождение детей", - сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что основные усилия по нацпроекту направлены на повышение мотивации россиян к рождению детей. "Мы предполагаем, что к 2024 году суммарный коэффициент рождаемости, то есть количество рожденных детей, приходящихся на одну женщину, должно составить 1,7. Мы сейчас находимся на серьезном тренде демографическом, который связан с сокращением женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому целый набор мероприятий, которые мы предполагаем реализовать, будет служить мотивационной поддержкой для наших женщин", - сказала вице-премьер.