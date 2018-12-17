Многочисленные нарушения выявлены в кадетском корпусе в Североморске после заболевания кишечной инфекцией 25 воспитанников

17.12.18 16:56

© РИА Новости. Башир Алиев

17 декабря. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области возбуждено уголовное дело после госпитализации 25 воспитанников Североморского кадетского корпуса, сообщает пресс-служба регионального СКР в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что в рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям конкретных лиц из числа работников Североморского кадетского корпуса, в чьи обязанности входило соблюдение условий воспитания детей и обеспечение их безопасности и здоровья.

В свою очередь пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что в ходе проверки деятельности образовательного учреждения "были выявлены многочисленные факты нарушений законодательства об охране здоровья, а также о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".