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17.12.18 16:56
Многочисленные нарушения выявлены в кадетском корпусе в Североморске после заболевания кишечной инфекцией 25 воспитанников
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточняют, что в рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям конкретных лиц из числа работников Североморского кадетского корпуса, в чьи обязанности входило соблюдение условий воспитания детей и обеспечение их безопасности и здоровья.
В свою очередь пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что в ходе проверки деятельности образовательного учреждения "были выявлены многочисленные факты нарушений законодательства об охране здоровья, а также о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
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