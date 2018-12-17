Группа бутлегеров задержана в Саратовской области, изъято более 20 тыс. литров фальсифицированного алкоголя

17.12.18 16:58

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила уголовное дело в отношении четверых жителей Саратовской области, подозреваемых в поставках и сбыте крупной партии некачественного алкоголя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в понедельник.

"В Ершовском и Дергачевском районах области из незаконного оборота изъято более 20 тыс. литров алкогольной продукции различных наименований. Задержаны четверо жителей этих районов. Установлена причастность фигурантов к организации крупных поставок и розничного сбыта немаркированной алкогольной продукции",- говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).