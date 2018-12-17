СКР проанализирует видео с выборов губернатора Подмосковья на предмет нарушений - Путин

17.12.18 17:28

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что поручит главе Следственного комитета Александру Бастрыкину проанализировать видеозаписи с избирательных участков на предмет выявления возможных нарушений в ходе выборов губернатора Московской области.

Полная стенограмма прошедшего 11 декабря Совета при президенте РФ по правам человека опубликована на сайте Кремля в понедельник.

В ходе беседы с правозащитниками В.Путину рассказали о существовании видеозаписей, в том числе в сети и на многих сайтах СМИ, которые свидетельствуют о применении самых разнообразных технологий фальсификации в ходе выборов. В частности, было заявлено о существовании видеоматериалов с участков в Балашихе, свидетельствующих о фальсификациях в ходе выборов губернатора Подмосковья.

"По поводу анализа имеющихся видеоматериалов на выборах, я поручение такое Бастрыкину дам", - сказал В.Путин.