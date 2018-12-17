Кожемяко считает правильным решать вопрос объединения Приморья и Сахалина на референдуме

17.12.18 17:37

© РИА Новости. Алексей Никольский

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, победивший на выборах главы региона, считает, что вопрос объединения Приморского края и Сахалинской области должен решаться путем референдума.

"Я, как говорится, проходил эти процедуры, когда объединяли Корякию и Камчатский край, поэтому процессы мне знакомы. И могу сказать, что, прежде всего, это волеизъявление людей. Это самое главное требование и правило. А все остальное: и референдумная группа, и обращение к руководителю страны, и его поддержка тоже, это уже другие моменты", - сообщил О.Кожемяко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что "все надо смотреть, считать, насколько это удобно с точки зрения транспортной доступности".

"Территории большие, они непростые. Как бы это отразилось на Сахалине, какие плюсы будут одному и другому региону. Прежде чем принимать такие решение, делаются экономические и социальные подсчеты. После этого уже обнародуются все эти выкладки, которые будут, безусловно, обсуждаться широким слоем населения, и я думаю, что на данном этапе нужно сосредоточиться нам на тех проблемных вопросах, которые есть в Приморье", - сказал О.Кожемяко.

По его словам, сейчас есть значимые проблемы, которые необходимо решать в Приморье в первую очередь.

"Нам нужно действительно сделать так, чтобы и край, и город был по праву столицей Дальнего Востока. Чтобы здесь действительно начались качественные улучшения, и люди бы это почувствовали. Все остальное - это вопрос жителей Приморья и Сахалина", - добавил О.Кожемяко.