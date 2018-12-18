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18.12.18 06:03

Лавинная опасность объявлена в нескольких районах Камчатки

© РИА Новости. Александр Кряжев
18 декабря. Interfax-Russia.ru- Предупреждение о повышенной опасности схода лавин из-за циклона объявлено в нескольких районах Камчатского края, сообщил во вторник региональный Противолавинный центр.

"С 19 по 21 декабря включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

В эти дни также лавиноопасно в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

По данным МЧС, на территории Камчатского края находится 103 лавиноопасных участка, 95 из них - на склонах возле Петропавловска-Камчатского. Причем более чем на 20 таких участках в краевом центре существует особая угроза схода гигантских снежных масс. Опасности при этом подвергаются порядка 200 жилых домов, две горнолыжные базы, частные гаражи, а также три опоры линий электропередачи и автомобильные дороги.

Тихоокеанский циклон обрушился на юг Камчатки в ночь на вторник. Под его влияние попали несколько районов, в том числе Петропавловск-Камчатский. Кроме штормового ветра, на юге полуострова во вторник ожидаются сильный мокрый снег, метель, заносы на дорогах.

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