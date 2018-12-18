Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за циклона

18.12.18 06:10

© РИА Новости. Антон Денисов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Петропавловска-Камчатского из-за снежного циклона закрыт до 15:00 вторника по местному времени (06:00 мск), сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе аэропорта.

"Самолет, летевший на Камчатку из Новосибирска, ушел на запасной аэродром в Магадан. Борт из Москвы успел прибыть до закрытия камчатского аэропорта. Рейс из Хабаровска должен прилететь по расписанию во второй половине дня", - сказали в пресс-службе, отметив, что сейчас работает снегоуборочная техника, идет расчистка аэродрома.

До улучшения погодных условий отложены все рейсы по маршрутам внутри региона.

Тихоокеанский циклон обрушился на юг Камчатки в ночь на вторник. Под его влияние попали несколько районов, в том числе Петропавловск-Камчатский. На юге полуострова во вторник - штормовой ветер, сильный мокрый снег, метель.