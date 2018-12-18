Кожемяко официально признан победителем на выборах главы Приморья

18.12.18 06:12

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Приморского края во вторник подписала итоговый протокол, в соответствии с которым самовыдвиженец Олег Кожемяко признан победителем повторных губернаторских выборов, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала заседания.

"Учитывая, что за Олега Кожемяко проголосовало более 50% избирателей, признать его избранным губернатором" - сказала на заседании председатель крайизбиркома Татьяна Гладких.

Она поставила свою подпись на итоговом протоколе.

Протоколом утверждены окончательные итоги и явка на прошедших 16 декабря выборах губернатора.

Так, за О.Кожемяко свои голоса отдали 420 тыс. 730 проголосовавших или 61,88% избирателей, за кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко проголосовали 171 тыс. 61 житель Приморья или 25,16%. За кандидата от "Партии Роста" Алексея Тимченко свои голоса отдали 35 тыс. 126 человек или 5,17% избирателей, а Розу Чемерис, которая баллотируется от партии "За женщин России" поддержали в итоге 25 тыс. 854 человека, что составило 3,80% от пришедших на выборы избирателей.

Явка на выборах составила 46,35%, в выборах приняли участие более 680 тыс. избирателей.