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18.12.18 06:14

Почти 60 тыс. электронных виз выдано на Дальнем Востоке

© РИА Новости. Руслан Кривобок
18 декабря. Interfax-Russia.ru - С августа прошлого года иностранным гражданам выдано 58 тыс. электронных виз для посещения Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Чаще всего за получением электронных виз обращаются граждане КНР (44,4 тыс. полученных виз) и Японии (11,3 тыс. виз).

На данный момент электронной визой воспользовалась более 43,3 тыс. иностранцев из 14 стран, говорится в сообщении.

Подать заявку на получение электронной визы в настоящее время могут граждане 18 государств. Сделать это необходимо на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда. Выдается такая виза бесплатно, без взимания консульского сбора.

Система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам заработала в августе прошлого года. Сейчас по электронной визе можно приехать в шесть дальневосточных регионов.

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