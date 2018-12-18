Вулкан Эбеко выбросил четырехкилометровый столб пепла

18.12.18 06:24

© РИА Новости. Евгений Нескромный

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области), выбросил столб пепла высотой до 4 км над уровнем моря, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло во вторник днем по местному времени. О высоте выброса можно судить по видеоданным", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что пепловый шлейф протянулся к северо-западу от вулкана в сторону Охотского моря.