Чиновники в Приангарье переплатили 2 млн руб. за ремонт дороги

18.12.18 06:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Иркутского района Иркутской области при заключении дополнительных соглашений к муниципальным контрактам на ремонт автомобильной дороги, сообщила во вторник региональная прокуратура.

"Бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, районная администрация заключила четыре муниципальных контракта на ремонт дороги общего пользования местного значения. Подрядчики в срок сдали объекты, после чего были подписаны акты о приемке выполненных работ, без замечаний и разногласий, и произведена их оплата в полном объеме.

"После исполнения контрактов сторонами были подписаны дополнительные соглашения, которыми внесены изменения в части цены", - отмечается в сообщении.

Цена контрактов была увеличена по соглашению сторон якобы в связи с увеличением объема работ. При этом в день заключения допсоглашений стороны подписали также акты о приемке выполненных работ, после чего была произведена их оплата.

"Выполнение такого объема работ за один день невозможно. Кроме того, указанные работы являлись неотъемлемой частью первоначальных контрактов, которые на момент подписания дополнительных соглашений уже были выполнены", - утверждает прокуратура.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный отдел по Иркутскому району Следственного управления СКР по региону, где принято решение о возбуждении уголовного дела по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).