На пути строительства: Европарламент утвердил резолюцию против "Северного потока-2"
  
Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
   
Выборы состоялись: Олег Кожемяко победил на выборах губернатора Приморья
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
18.12.18 06:27

Чиновники в Приангарье переплатили 2 млн руб. за ремонт дороги

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Иркутского района Иркутской области при заключении дополнительных соглашений к муниципальным контрактам на ремонт автомобильной дороги, сообщила во вторник региональная прокуратура.

"Бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, районная администрация заключила четыре муниципальных контракта на ремонт дороги общего пользования местного значения. Подрядчики в срок сдали объекты, после чего были подписаны акты о приемке выполненных работ, без замечаний и разногласий, и произведена их оплата в полном объеме.

"После исполнения контрактов сторонами были подписаны дополнительные соглашения, которыми внесены изменения в части цены", - отмечается в сообщении.

Цена контрактов была увеличена по соглашению сторон якобы в связи с увеличением объема работ. При этом в день заключения допсоглашений стороны подписали также акты о приемке выполненных работ, после чего была произведена их оплата.

"Выполнение такого объема работ за один день невозможно. Кроме того, указанные работы являлись неотъемлемой частью первоначальных контрактов, которые на момент подписания дополнительных соглашений уже были выполнены", - утверждает прокуратура.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный отдел по Иркутскому району Следственного управления СКР по региону, где принято решение о возбуждении уголовного дела по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.12.18 14:03
Станцию метро "Беломорская" откроют для пассажиров до Нового года
.
  17.12.18 13:41
Строительство 10 станций Московского метро завершат до конца 2018 года
.
  17.12.18 12:06
Жители еще одной пятиэтажки переселяются по программе реновации на западе Москвы
.
  17.12.18 11:54
Московские СИЗО "Бутырка" и "Красная Пресня" прекратят существование
.
  17.12.18 11:43
Ночь на понедельник стала самой морозной за зиму в Москве
.
  14.12.18 15:13
Операция "Ель" начнется в природоохранных зонах столицы с 17 декабря
.
  14.12.18 12:39
Строительство западного участка БКЛ метро в Москве завершить в 2022 году
.
  14.12.18 12:13
18-градусный мороз ожидается в Москве в ночь на понедельник
.
  13.12.18 15:38
Самая большая школа России откроется на территории бывшего завода ЗИЛ в 2019 году
.
  13.12.18 15:23
Станцию "Ховрино" закроют на выходные для подключения "Беломорской" к сети московского метро


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket