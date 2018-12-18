Власти Петропавловска-Камчатского сделать день нерабочим из-за снежной бури

18.12.18 08:06

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

18 декабря. Interfax-Russia.ru- Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко обратился к руководителям местных предприятий всех форм собственности с просьбой отпустить работников домой пораньше из-за непогоды, сообщает во вторник пресс-служба горадмнистрации.

"По данным метеослужб, к вечеру 18 декабря ожидается ухудшение погодных условий, значительное усиление ветра и осадков", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в камчатском гидрометеоцентре уточнили, что к вечеру в Петропавловске-Камчатском скорость ветра может достигнуть штормовых 30 м/с.

"Сейчас в краевом центре идет сильный снег, ветер достигает 20 м/с. К вечеру погода только ухудшится, скорость ветра может увеличиться до 30 м/с", - сказала агентству "Интерфакс - Дальний Восток начальник отдела метеопрогнозов Анна Приходько.

Тихоокеанский циклон обрушился на юг Камчатки в ночь на вторник. Под его влияние попали несколько районов, в том числе Петропавловск-Камчатский.