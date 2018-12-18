Россия сожалеет о принятии ООН резолюции Украины о милитаризации Крыма - Полянский

18.12.18 08:34

© РИА Новости. Михаил Климентьев

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия сожалеет, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и города Севастополя, а также акваторий Черного и Азовского морей, предложенную Украиной, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы сожалеем о результатах голосования по проекту резолюции (Украины). Группа государств-членов ООН, в первую очередь из НАТО и ЕС, поощряет украинцев к новым преступлениям и провокациям во имя западных политических амбиций", - следует из заявления Д.Полянского, опубликованного в Twitter российской миссии ООН.

По его мнению, благодаря такому голосованию, "киевский режим получает сигналы, что все дозволено, Россию заранее обвинят во всех ее грехах и преступлениях".

"Именно Россию обвиняют в братоубийственной войне в Донбассе, но пока никто не представил доказательств якобы российской агрессии", - добавил он.

Документ, направленный против России, поддержали 66 стран, 19 проголосовали против, 72 воздержались.

Как следует из принятой резолюции, Генассамблея "выражает свою серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией".

Согласно документу, Генассамблея "настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить такую деятельность".

В резолюции также обозначена "обеспокоенность в связи с проведением в Крыму многочисленных военных учений российских вооруженных сил, которые могут подорвать региональную безопасность, а также повлечь за собой значительные долгосрочные негативные экологические последствия в регионе".

Кроме того, в документе отмечается, что Генассамблея "выражает озабоченность в связи с продолжающимися действиями России в районах Черного моря, окружающих Крым и Азовское море, включая их милитаризацию, которые создают дополнительные угрозы для Украины и подрывают стабильность в регионе в целом".