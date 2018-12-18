Восстановлено теплоснабжение 50 многоквартирных домов и 10 соцобъектов Барнаула

18.12.18 09:25

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Повреждение на теплотрассе в Барнауле, из-за которого без тепла оставались 50 многоквартирных домов и 10 соцобъектов, устранено, сообщает министерство промышленности и энергетики Алтайского края.

"Тепловая сеть поставлена на циркуляцию. Снижение температуры в помещениях составило порядка 2 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.

На месте повреждения работали две бригады, 12 человек и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что специалисты Барнаульской теплосетевой компании обнаружили место повреждения теплосети на проспекте Калинина еще в пятницу, однако по согласованию с мэрией Барнаула и надзорными ведомствами было принято решение перенести ремонтные работы на понедельник, чтобы не допустить заметного снижения температуры в помещениях и перемерзания систем отопления.