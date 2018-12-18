Сильный ветер с порывами до 26 м/с ожидается на Ямале

18.12.18 09:41

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Спасатели распространили в Ямало-Ненецком автономном округе штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, который прогнозируется во вторник в нескольких районах, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Ветер с порывами до 21-26 м/с ожидается в Ямальском, Тазовском, Приуральском, Шурышкарском районах, а также на севере Надымского и Пуровского районов.

В связи с непогодой МЧС просит жителей соблюдать осторожность и меры пожарной безопасности.

Водителям спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок.