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18.12.18 09:47

Министром строительства Самарской области назначен экс-гендиректор крупного девелопера Самары

© РИА Новости. Виталий Белоусов
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил на должность министра строительства региона бывшего гендиректора девелоперской компании "Древо" (Самара) Евгения Чудаева, сообщает пресс-служба правительства региона.

Д.Азаров отметил, что одной из первоочередных задач, стоящих перед новым министром, является решение проблем обманутых дольщиков.

"Объекты, которые остались, - самые сложные, самые финансово емкие. (...) С этой проблемой (обеспечения обманутых дольщиков жильем - ИФ) нам предстоит справиться навсегда", - обратился глава региона к Е.Чудаеву в ходе рабочей встречи в понедельник.

Затем Д.Азаров представил нового министра на оперативном совещании правительства Самарской области.

"Нужно завершить объекты социальной инфраструктуры, за которые отвечает министерство строительства, обеспечить выполнение плана по вводу жилья", - приводятся в пресс-релизе слова губернатора.

Предыдущий глава самарского Минстроя Александр Баландин был отправлен в отставку в ноябре 2018 года и в декабре стал главой Нефтегорского района.

Е.Чудаев возглавлял компанию "Древо" до ноября 2018 года. Он является сыном основателя парфюмерно-косметической компании "Весна" (Самара) Николая Чудаева, который, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", является бенефициаром "Древа".

Общая площадь земельных активов "Древа" превышает 5 тыс. га, из них в черте Самары находится свыше 1 тыс. га земли под жилищную и коммерческую застройку, говорится на сайте компании.

Крупнейшим девелоперским проектом "Древа" является ЖК "Южный город". Он строится под Самарой с 2013 года и сейчас позиционируется как жилой район. На данный момент в ЖК введено более 1 млн кв. м. жилья, сообщается на сайте проекта. Полная реализация проекта запланирована на 2032 год, общий объем вводимого жилья - 6,5 млн кв. м.

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