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18.12.18 09:52
Около 28 тысяч жителей Кирова остались без тепла, проводятся ремонтные работы
На сайте Минэнерго сообщается, что в 05:45 был обнаружен дефект запорной арматуры в тепловой камере по ул.Некрасова. В результате было нарушено теплоснабжение 104 жилых домов, в которых проживают около 28 тыс. человек, а также 19 соцобъектов.
Температура воздуха во вторник в Кирове составляет минус 16 градусов.
На месте работает аварийная бригада из 23 человек и 8 единиц специальной техники.
"Планируемый срок завершения ремонтных работ - 13:00 18 декабря", - говорится в сообщении.
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