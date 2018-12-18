Число жертв ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до трех человек

18.12.18 10:03

© РИА Новости. Михаил Мордасов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Один из пострадавших, госпитализированный накануне после ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, скончался в больнице, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

"Мужчина, который находился в коме, скончался. Ему было 80 лет. Таким образом, число жертв выросло до трех", - сказала З.Муртазалиева.

По ее словам, всех пострадавших из Карабудахкентской районной больницы перевезли на лечение в Махачкалу и Каспийск.

"Два человека отпущены на амбулаторное лечение. В настоящее время в больницах остаются восемь человек", - добавила представитель Минздрава.

Как сообщалось, в понедельник утром в результате опрокидывания пассажирской "Газели" в Карабудахкентском районе Дагестана погиб один человек. Еще 12 были госпитализированы, впоследствии один из них скончался.