Инициированная Украиной резолюция ООН по Крыму может иметь военно-политические последствия

18.12.18 10:16

© РИА Новости. Максим Блинов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Резолюция Генассамблеи ООН о "российской милитаризации Крыма, районов Черного и Азовского морей" развязывает Киеву руки для безумных действий, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Резолюция не просто бесполезная - хотя она и не будет иметь юридических последствий, но вполне может иметь военно-политические: по сути, Киеву развязывают руки на любые шаги, даже самые безумные. С учетом истекающего скоро срока военного положения и неумолимо приближающихся выборов на Украине нет оснований не верить, что украинская власть к таким шагам готова", - написал К.Косачев на своей странице в "Фейсбуке" во вторник.

"Это значит, что 66 голосовавших в ООН за одиозную резолюцию по Крыму разделяют ответственность за дальнейшие возможные шаги Киева, которые вполне могут привести и к трагедии", - отметил он.

По мнению сенатора, принятая Генассамблеей ООН 17 декабря резолюция о "российской милитаризации Крыма, районов Черного и Азовского морей" не должна производить впечатления, что "весь мир против России".

"Во-первых, это резолюция украинская, а не коллективная. А потому там сохранился и весь актуальный украинский "сленг" на тему "оккупации", однобокая трактовка инцидента в районе Керченского пролива и т.п., конечно же, поддержанные западными "кураторами" Киева", - пишет он.

К.Косачев считает, что под давлением западников Генассамблея отклонила предложения Ирана и Сирии о проведении "тщательного и транспарентного расследования" инцидента в Керченском проливе и привлечении виновных к ответственности, а также призыв к обеим сторонам быть сдержанными, уважать суверенные границы друг друга.

"Во-вторых, демонстрации "единства международного сообщества" тоже не получилось. Проголосовавших "против" и воздержавшихся больше, чем голосов "за": 91 против 66. Зато получился хороший смотр "внутрипартийной дисциплины" Запада и ясный список стран, зависимых от него. А треть от общего числа членов ООН - это абсолютный максимум, которые могут собрать вокруг себя американцы, последовательно поддерживающие Украину в противостоянии России", - отметил сенатор.

По его мнению, "осуждение "милитаризации Крыма" Россией в условиях, когда военные провокации Украины при полном попустительстве Запада только нарастают - это абсолютно бессмысленный акт".

"Любая страна будет защищать свою территорию теми средствами, которые у нее имеются. Прекратится показная военная активность у Крыма - не будет и "милитаризации". Это следствие, а не причина", - заявил К.Косачев.

Согласно результатам голосования, Генассамблея ООН поддержала инициированную украинской делегацией резолюцию о "милитаризации Крыма и города Севастополь, а также районов Черного и Азовского морей".

За украинскую резолюцию проголосовали 66 государств, против - 19, воздержались 72 делегата, следует из данных о результатах голосования.

В документе выражается "серьезная озабоченность по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Россией", а также осуждается "строительство и открытие моста через Керченский пролив" и "растущее военное присутствие Российской Федерации в районах Черного и Азовского морей, в том числе в Керченском проливе, и ограничение международного судоходства там".