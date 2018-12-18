Правительство одобрило субсидирование пассажирских перевозок по Черному морю

18.12.18 10:27

© РИА Новости. Сергей Красноухов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на морские пассажирские перевозки в Азово-Черноморском бассейне на скоростных судах на подводных крыльях.

"Господдержка позволит открыть в 2019 году скоростные перевозки по маршрутам Севастополь-Ялта и Новороссийск-Сочи, существенно сократить время в пути, обеспечить конкурентоспособную цену билета (450 рублей за поездку)", - сообщается на сайте правительства.

В рамках работ по организации перевозок на Черном море зарегистрирован их оператор - ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки".

"Перевозки будут осуществляться современными скоростными пассажирскими судами проекта "Комета 120М". Первое судно будет эксплуатироваться на маршруте Севастополь-Ялта, протяженность маршрута - 95 км, время в пути - 1 час 45 минут. Ежедневно одним судном будет выполняться 2 кругорейса в день. Период ежегодной навигации - май-сентябрь. Вместимость судна - 120 пассажиров. На судне созданы комфортные условия, в том числе эргономичные кресла, системы кондиционирования и стабилизации качки", - отмечается в сообщении.