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18.12.18 10:27
Правительство одобрило субсидирование пассажирских перевозок по Черному морю
"Господдержка позволит открыть в 2019 году скоростные перевозки по маршрутам Севастополь-Ялта и Новороссийск-Сочи, существенно сократить время в пути, обеспечить конкурентоспособную цену билета (450 рублей за поездку)", - сообщается на сайте правительства.
В рамках работ по организации перевозок на Черном море зарегистрирован их оператор - ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки".
"Перевозки будут осуществляться современными скоростными пассажирскими судами проекта "Комета 120М". Первое судно будет эксплуатироваться на маршруте Севастополь-Ялта, протяженность маршрута - 95 км, время в пути - 1 час 45 минут. Ежедневно одним судном будет выполняться 2 кругорейса в день. Период ежегодной навигации - май-сентябрь. Вместимость судна - 120 пассажиров. На судне созданы комфортные условия, в том числе эргономичные кресла, системы кондиционирования и стабилизации качки", - отмечается в сообщении.
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