Выборы состоялись: Олег Кожемяко победил на выборах губернатора Приморья
  
На пути строительства: Европарламент утвердил резолюцию против "Северного потока-2"
   
Гость из-за океана: Камчатку накрыл мощный снежный циклон
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
18.12.18 10:47

Дума может обсудить предоставление гражданства РФ пострадавшим украинским священникам

© РИА Новости. Константин Чалабов
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума намерена принять меры по защите священнослужителей, пострадавших за веру на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов - свобода вероисповедования", - сказал журналистам во вторник В.Володин.

Он не исключил, что депутаты подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для пострадавших по религиозному признаку украинцев.

Спикер также сообщил, что в Госдуме рассматривают возможность направить в ПА ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран Европы заявление "о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.12.18 18:05
Судье угрожали убийством при рассмотрении дела Кокорина и Мамаева - Мосгорсуд
.
  18.12.18 15:01
Собянин открыл Дворец госуслуг "Мои документы" на ВДНХ
.
  18.12.18 13:14
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева
.
  18.12.18 13:02
Кокорин готов возместить 160 тысяч владельцу за ущерб автомобилю
.
  18.12.18 12:14
Мамаев заплатил 500 тысяч рублей водителю за причиненный ущерб
.
  18.12.18 12:03
Яндекс покупает участок за $145 млн под новую штаб-квартиру в Москве
.
  18.12.18 08:43
Задержанных в общежитии Москве ингушских студентов отпустили из полиции
.
  17.12.18 14:03
Станцию метро "Беломорская" откроют для пассажиров до Нового года
.
  17.12.18 13:41
Строительство 10 станций Московского метро завершат до конца 2018 года
.
  17.12.18 12:06
Жители еще одной пятиэтажки переселяются по программе реновации на западе Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket