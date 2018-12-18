Астраханская облдума сократила число депутатов с 58 до 44

18.12.18 10:59

© РИА Новости. Владимир Федоренко

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Дума Астраханской области во втором, окончательном, чтении одобрила изменения в устав региона, предусматривающие сокращение числа депутатов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с заседания регионального парламента во вторник.

Поправки в устав поддержали 43 депутата, 11 высказались против, двое воздержались. Таким образом, в следующем созыве (в 2021 году) в думе региона будет не 58, а 44 депутатских мандата.

"Число депутатов уменьшается с 58 до 44 человек. При этом система их избрания останется прежней - половина избирается по одномандатным избирательным округам, половина - по единому избирательному округу. Прежним останется и срок полномочий депутатского корпуса - пять лет", - пояснил журналистам в перерыве заседания спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

И. Мартынов выразил уверенность, что процентное соотношение представителей фракций в облдуме не изменится, и добавил, что уменьшение количества парламентариев приведет к укрупнению одномандатных округов, что, в свою очередь, повлечет совпадение большинства границ избирательных округов и муниципальных районов области.

"Кроме того, принятие проекта закона приведет к сокращению расходов бюджета Астраханской области на 50 млн рублей за созыв", - добавил И. Мартынов.

По словам главы астраханского парламента, во время подготовки поправок в устав региона провели опросы общественного мнения, в которых приняли участие 1,2 тыс. человек. Из них 98% поддержали инициативу по снижению количества депутатов. Положительно законопроект оценила и общественная палата Астраханской области.