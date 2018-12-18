Занятия для школьников и студентов отменили в Воркуте из-за сильного ветра

18.12.18 11:13

© РИА Новости. Игорь Руссак

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Занятия в учебных заведениях Воркуты (Коми) отменены во вторник из-за непогоды, сообщили "Интерфаксу" в управлении по делам ГО и ЧС администрации города.

"Дети не пошли в школу из-за сильного ветра, до 20 м/с. У студентов отменены занятия на первом-втором курсе", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время видимость в городе хорошая. "Движение на кольце (кольцевая автодорога - ИФ) не перекрывалось, жалоб не было", - добавил он.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, во вторник в Воркуте днем ожидается снег, метель и сильный ветер. Температура в городе опустится до минус 6 градусов.