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18.12.18 11:29
Британский разведывательный корабль вошел в Черное море
В настоящее время британский корабль-разведчик идет по Черному морю в северном направлении.
"Эко" официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Он оснащен многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Корабль также имеет вооружение - 20 мм пушку и 7,62 мм пулемет.
В конце ноября британский министр обороны Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен гидрографический разведывательный корабль Королевского ВМФ "Эко" "для обеспечения свободы мореплавания в регионе". Он также подтвердил, что в январе и феврале следующего года в рамках продления программы оказания Украине помощи в подготовке ее вооруженных сил туда будет направлен отряд британских военнослужащих из состава военно-морского флота, морской пехоты и армии.
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