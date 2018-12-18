Британский разведывательный корабль вошел в Черное море

18.12.18 11:29

© РИА Новости. Григорий Сысоев

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Разведывательный корабль "Эко" (HMS Echo) британского Королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

В настоящее время британский корабль-разведчик идет по Черному морю в северном направлении.

"Эко" официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Он оснащен многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Корабль также имеет вооружение - 20 мм пушку и 7,62 мм пулемет.

В конце ноября британский министр обороны Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен гидрографический разведывательный корабль Королевского ВМФ "Эко" "для обеспечения свободы мореплавания в регионе". Он также подтвердил, что в январе и феврале следующего года в рамках продления программы оказания Украине помощи в подготовке ее вооруженных сил туда будет направлен отряд британских военнослужащих из состава военно-морского флота, морской пехоты и армии.