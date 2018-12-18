Аудиторы усилят контроль над расходованием бюджетных средств в Коми

18.12.18 11:40

© РИА Новости. Антон Денисов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Расходование бюджетных средств окажется под контролем депутатов Государственного совета Коми и аудиторов Контрольно-счетной палаты (КСП) республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Специалисты палаты будут участвовать не только в мероприятиях Госсовета, но и в рабочих поездках депутатов. По словам спикера парламента Коми Надежды Дорофеевой, такая договоренность была достигнута с председателем КСП республики на коллегии Счетной палаты РФ.

"Прозвучало, что наша КСП на хорошем счету, но нам нужно выстраивать более эффективную "обратную связь", - цитирует пресс-служба Н.Дорофееву.

Спикер парламента отметила, что все поручения парламентариев КСП включает в свой план работы в полном объеме. В свою очередь, региональный парламент не оставляет без внимания результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП.

По информации пресс-службы, за три года КСП Коми провела 198 мероприятий, по результатам которых выявлено более 1,1 тыс. нарушений на общую сумму свыше 3,3 млрд рублей. Объем средств, возвращенных в республиканский бюджет, составил 11 млн рублей. Органами прокуратуры Коми внесены 14 представлений, возбуждено 13 уголовных дел.