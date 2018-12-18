Плавучий терминал СПГ "Маршал Василевский" швартуется к месту постоянной стоянки

18.12.18 11:52

© РИА Новости. МЧС РФ

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Плавучая регазификационная установка (ПРГУ) "Маршал Василевский" совершает маневры для швартовки к месту постоянной стоянки, следует из информации специализированного портала www.marinetraffic.com.

В настоящее время система позиционирования показывает, что "Маршал Василевский" в окружении нескольких вспомогательных судов и буксиров - "Рюрик", "Шторм", "Плутон", "Буран" и других - на малой скорости совершает маневры для швартовки в порту Куликово. Там находится морской регазификационный терминал, официально включенный в границы порта Калининграда.

Ранее сообщалось, что "Маршал Василевский" прибыл в российские территориальные воды и встал на рейд Балтийска 15 декабря. ПРГУ доставила в Калининградскую область первую партию СПГ, которая была загружена на судно в порту Сингапура.

Планируется, что ПРГУ "Маршал Василевский" в едином комплексе с подземным хранилищем газа повысит надежность энергетического комплекса и газоснабжения Калининградской области.

"Газпром" остановился на плавучем, а не сухопутном варианте терминала по регазификации СПГ для Калининградской области. Задача терминала - обезопасить российский анклав от гипотетического риска нарушения транзита газа через Литву.

Морской регазификационный терминал будет находиться в Балтийском море в акватории севернее района Пионерский - Зеленоградск, 3,5-километровый морской газопровод от судна выйдет на берег в районе поселка Куликово. Строительство береговой инфраструктуры терминала осуществляет ЗАО "СтройТрансНефтеГаз".

На терминале сооружен причал-волнолом, сливная эстакада, испарительная система и установки обработки испарения газа.

ПРГУ "Маршал Василевский" следует из южнокорейского порта Ульсан на Балтику. Судно было построено на верфи Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Спуск на воду состоялся 17 января 2017 года, а передача заказчику в лице "Газпрома" прошла 31 октября этого года.

Корейская Hyundai Heavy Industries Co. Ltd победила в тендере ООО "Газпром флот" на строительство плавучего терминала по приему СПГ. Стоимость контракта составляла $294,77 млн (без НДС). Объем хранения СПГ на "Маршале Василевском" составляет не менее 170 тыс. кубометров, максимальная производительность испарителя СПГ - 13,2 млн кубометров газа в сутки.