На пути строительства: Европарламент утвердил резолюцию против "Северного потока-2"
  
Гость из-за океана: Камчатку накрыл мощный снежный циклон
   
Приговорили к 10 годам: в Перми завершился процесс по делу о поножовщине в школе
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
18.12.18 11:52

Плавучий терминал СПГ "Маршал Василевский" швартуется к месту постоянной стоянки

© РИА Новости. МЧС РФ
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Плавучая регазификационная установка (ПРГУ) "Маршал Василевский" совершает маневры для швартовки к месту постоянной стоянки, следует из информации специализированного портала www.marinetraffic.com.

В настоящее время система позиционирования показывает, что "Маршал Василевский" в окружении нескольких вспомогательных судов и буксиров - "Рюрик", "Шторм", "Плутон", "Буран" и других - на малой скорости совершает маневры для швартовки в порту Куликово. Там находится морской регазификационный терминал, официально включенный в границы порта Калининграда.

Ранее сообщалось, что "Маршал Василевский" прибыл в российские территориальные воды и встал на рейд Балтийска 15 декабря. ПРГУ доставила в Калининградскую область первую партию СПГ, которая была загружена на судно в порту Сингапура.

Планируется, что ПРГУ "Маршал Василевский" в едином комплексе с подземным хранилищем газа повысит надежность энергетического комплекса и газоснабжения Калининградской области.

"Газпром" остановился на плавучем, а не сухопутном варианте терминала по регазификации СПГ для Калининградской области. Задача терминала - обезопасить российский анклав от гипотетического риска нарушения транзита газа через Литву.

Морской регазификационный терминал будет находиться в Балтийском море в акватории севернее района Пионерский - Зеленоградск, 3,5-километровый морской газопровод от судна выйдет на берег в районе поселка Куликово. Строительство береговой инфраструктуры терминала осуществляет ЗАО "СтройТрансНефтеГаз".

На терминале сооружен причал-волнолом, сливная эстакада, испарительная система и установки обработки испарения газа.

ПРГУ "Маршал Василевский" следует из южнокорейского порта Ульсан на Балтику. Судно было построено на верфи Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Спуск на воду состоялся 17 января 2017 года, а передача заказчику в лице "Газпрома" прошла 31 октября этого года.

Корейская Hyundai Heavy Industries Co. Ltd победила в тендере ООО "Газпром флот" на строительство плавучего терминала по приему СПГ. Стоимость контракта составляла $294,77 млн (без НДС). Объем хранения СПГ на "Маршале Василевском" составляет не менее 170 тыс. кубометров, максимальная производительность испарителя СПГ - 13,2 млн кубометров газа в сутки.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.12.18 18:05
Судье угрожали убийством при рассмотрении дела Кокорина и Мамаева - Мосгорсуд
.
  18.12.18 15:01
Собянин открыл Дворец госуслуг "Мои документы" на ВДНХ
.
  18.12.18 13:14
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева
.
  18.12.18 13:02
Кокорин готов возместить 160 тысяч владельцу за ущерб автомобилю
.
  18.12.18 12:14
Мамаев заплатил 500 тысяч рублей водителю за причиненный ущерб
.
  18.12.18 12:03
Яндекс покупает участок за $145 млн под новую штаб-квартиру в Москве
.
  18.12.18 08:43
Задержанных в общежитии Москве ингушских студентов отпустили из полиции
.
  17.12.18 14:03
Станцию метро "Беломорская" откроют для пассажиров до Нового года
.
  17.12.18 13:41
Строительство 10 станций Московского метро завершат до конца 2018 года
.
  17.12.18 12:06
Жители еще одной пятиэтажки переселяются по программе реновации на западе Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket