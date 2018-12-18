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18.12.18 12:03
Яндекс покупает участок за $145 млн под новую штаб-квартиру в Москве
Сделка реализуется для строительства новой штаб-квартиры компании.
"После закрытия сделки "Яндекс" планирует разработать проект новой штаб-квартиры. Предполагаемый бюджет проекта и сроки его реализации будут объявлены после согласования параметров проекта в установленном порядке", - отмечается в сообщении "Яндекса".
Закрытие сделки по покупке земельного участка ожидается "после завершения регистрационных действий и выполнения других необходимых условий", в частности, она требует согласования с правительством Москвы.
Юридическим советником сделки выступает White & Case, финансовым - инвестиционно-банковский департамент банка ВТБ Капитал, консультантом по недвижимости -Cushman & Wakefield.
"В финансовом отношении мы считаем эту покупку эффективным использованием капитала и отражением разумного подхода к управлению операционными расходами в долгосрочной перспективе", - приводятся слова руководителя группы компаний "Яндекса" Аркадия Воложа в пресс-релизе.
Покупка участка под новую штаб-квартиру повлияет на капзатраты группы - единовременный эффект от сделки будет отражен в финансовом отчете компании в момент закрытия сделки.
В московских офисах "Яндекса" работает около 6,5 тыс. сотрудников.
Сейчас "Яндекс" арендует 27 тыс. кв. м офисных площадей в бизнес-парке "Аврора" и 61 тыс. кв. м. в бизнес-центре "Красная роза". Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 года. Ранее компания планировала приобрести у компании "Красная роза 1875 лимитед" (входит в KR Properties) семь офисных зданий общей площадью около 80 тыс. кв. м. Однако в сентябре 2016 года компания вышла из сделки из-за изменения рыночных условий.
Гостиница была построена в 1976 году, гостиница была переименована в "Корстон" в 2002 году.
В конце сентября о планах "Яндекса" по покупке площадки под новую штаб-квартиру сообщала газета "Ведомости". Источники издания тогда отмечали, что в случае сделки по покупке земли на улице Косыгина гостиница "Корстон" будет либо снесена, либо существенно перестроена.
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