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18.12.18 12:03

Яндекс покупает участок за $145 млн под новую штаб-квартиру в Москве

© РИА Новости. Валерий Мельников
18 декабря. Interfax-Russia.ru - "Яндекс" подписал соглашение о покупке за $145 млн земельного участка площадью 4 га на улице Косыгина, 15, где находится здание гостиницы "Корстон" (бывшей "Орлёнок"), говорится в сообщении компании.

Сделка реализуется для строительства новой штаб-квартиры компании.

"После закрытия сделки "Яндекс" планирует разработать проект новой штаб-квартиры. Предполагаемый бюджет проекта и сроки его реализации будут объявлены после согласования параметров проекта в установленном порядке", - отмечается в сообщении "Яндекса".

Закрытие сделки по покупке земельного участка ожидается "после завершения регистрационных действий и выполнения других необходимых условий", в частности, она требует согласования с правительством Москвы.

Юридическим советником сделки выступает White & Case, финансовым - инвестиционно-банковский департамент банка ВТБ Капитал, консультантом по недвижимости -Cushman & Wakefield.

"В финансовом отношении мы считаем эту покупку эффективным использованием капитала и отражением разумного подхода к управлению операционными расходами в долгосрочной перспективе", - приводятся слова руководителя группы компаний "Яндекса" Аркадия Воложа в пресс-релизе.

Покупка участка под новую штаб-квартиру повлияет на капзатраты группы - единовременный эффект от сделки будет отражен в финансовом отчете компании в момент закрытия сделки.

В московских офисах "Яндекса" работает около 6,5 тыс. сотрудников.

Сейчас "Яндекс" арендует 27 тыс. кв. м офисных площадей в бизнес-парке "Аврора" и 61 тыс. кв. м. в бизнес-центре "Красная роза". Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 года. Ранее компания планировала приобрести у компании "Красная роза 1875 лимитед" (входит в KR Properties) семь офисных зданий общей площадью около 80 тыс. кв. м. Однако в сентябре 2016 года компания вышла из сделки из-за изменения рыночных условий.

Гостиница была построена в 1976 году, гостиница была переименована в "Корстон" в 2002 году.

В конце сентября о планах "Яндекса" по покупке площадки под новую штаб-квартиру сообщала газета "Ведомости". Источники издания тогда отмечали, что в случае сделки по покупке земли на улице Косыгина гостиница "Корстон" будет либо снесена, либо существенно перестроена.

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