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18.12.18 12:14

Мамаев заплатил 500 тысяч рублей водителю за причиненный ущерб

© РИА Новости. Илья Питалев
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Обвиняемый в хулиганстве полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев сообщил в суде, что компенсировал вред водителю Виталию Соловчуку в размере 500 тысяч рублей.

"Я компенсировал вред потерпевшему (В.Соловчуку) в размере 500 тысяч рублей. Я считаю, что это достойное возмещение ущерба, когда в практике люди возмещают 30-50 тысяч рублей", - сказал П.Мамаев в Тверском суде Москвы в ходе прений, где он выступал по видеоконфеецсвязи.

Он также отметил, что следствие фактически завершило сбор доказательств, поэтому повлиять на ход следствия он уже не может. В связи с этим он просил суд изменить ему меру пресечения на залог или домашний арест.

"Позвольте мне встретить Новый год с моими детьми, в кругу домашнего очага", - сказал он.

В настоящее время в Мосгорсуде рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов на продление до февраля срока содержания под стражей П.Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их приятеля - Александра Протасовицкого.

Футболистам и А.Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а К.Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

Все обвиняемые с санкции Тверского суда 11 и 12 октября были заключены под арест.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Защита настаивает на том, что действия фигурантов должны квалифицироваться только как побои, категорически отрицая в них состав хулиганства. На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли им извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.

По словам адвокатов, результаты экспертиз установили причинение потерпевшим только лёгкого вреда здоровью либо вообще отсутствие такового.

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