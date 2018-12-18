Брянские полицейские закрыли четыре подпольных игровых салона

18.12.18 12:21

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области закрыли четыре игровых заведения в Бежицком районе Брянска, сообщает пресс-служба УМВД.

Из нелегальных заведений изъято 29 системных блоков, Wi-Fi- роутеры, а также выручка от нелегального бизнеса. Сумма не называется.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр", санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей либо лишения свободы на срок до двух лет",- говорится в сообщении.

Всего же, по информации УМВД, за этот год в Брянской области было закрыто 39 подпольных игровых салонов, из которых изъяли 200 системных блоков, возбуждено 29 уголовных дел. В суд направлено 12 уголовных дел, в том числе четыре - в отношении организованных групп, к уголовной ответственности привлечены более 50 человек.