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18.12.18 12:21
Брянские полицейские закрыли четыре подпольных игровых салона
Из нелегальных заведений изъято 29 системных блоков, Wi-Fi- роутеры, а также выручка от нелегального бизнеса. Сумма не называется.
"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр", санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей либо лишения свободы на срок до двух лет",- говорится в сообщении.
Всего же, по информации УМВД, за этот год в Брянской области было закрыто 39 подпольных игровых салонов, из которых изъяли 200 системных блоков, возбуждено 29 уголовных дел. В суд направлено 12 уголовных дел, в том числе четыре - в отношении организованных групп, к уголовной ответственности привлечены более 50 человек.
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