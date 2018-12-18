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18.12.18 12:32

Налоговики банкротят комбинат стройматериалов Старого Оскола из-за долга в 31 млн рублей

© РИА Новости. Нина Зотина
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд принял к производству заявление УФНС России по Белгородской области о признании банкротом ООО "Комбинат строительных материалов" (Старый Оскол, Белгородская область), следует из картотеки арбитражных дел.

Сумма задолженности комбината перед налоговым органом превышает 31 млн рублей.

Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 17 января 2019 года.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия. По версии следствия, с января по октябрь 2018 года руководство комбината предназначенные для выплаты зарплаты денежные средства направляло на хозяйственные нужды предприятия. Общая задолженность перед 381 работником составила почти 10 млн рублей. По ходатайству следствия на имущество и транспортные средства компании наложен арест.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Комбинат строительных материалов" зарегистрировано в 2010 году в Старом Осколе Белгородской области. Основной вид деятельности - производство изделий из бетона для использования в строительстве. Владеют компанией физлица. Выручка компании за 2017 год составила 575,4 млн рублей, чистая прибыль - 356 тыс. рублей.

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