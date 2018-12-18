Проезд в троллейбусах Симферополя и Ялты подорожает на 7% с июля 2019 года

18.12.18 12:43

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18 декабря. Interfax-Russia.ru - Стоимость проезда в городских троллейбусах в Симферополе, Ялте и Алуште в первом полугодии 2019 года останется на уровне 14 рублей, со второго - подорожает на один рубль, или на 7%, сообщил государственный комитет по ценам и тарифам Крыма во вторник.

"В соответствии с приказом Госкомцен Крыма стоимость проезда в троллейбусах городского сообщения в Симферополе, Ялте и Алуште с 1 января 2019 года не изменится и составит 14 рублей", - говорит председатель комитета Юрий Новосад. Его цитирует пресс-служба ведомства.

"Изменение тарифа на проезд запланировано на 1 июля и составит 15 рублей за одну поездку", - добавил комитет.