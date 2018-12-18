Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева

18.12.18 13:14

© РИА Новости. Виталий Белоусов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также их соучастников, обвиняемых в хулиганстве, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Постановление Тверского суда Москвы от 5 декабря оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья Любовь Николенко.

Таким образом, футболисты останутся в СИЗО до 8 февраля.

Защита футболистов снова настаивала на переквалификации обвинения в связи с тем, что потерпевшим был причинен легкий вред здоровью. Адвокат Андрей Ромашев также отметил, что заключение молодых людей под стражу несоразмерно совершенному преступлению.

При этом обвиняемые настаивали на том, что все основные следственные действия завершены, препятствовать им больше нечему, а скрыться они не могут, так как их документы находятся у следствия.

Следователь в суде заявил, что расследование уголовного дела планируется завершить в январе 2019 года, однако, по его мнению, обстоятельств для смягчения меры пресечения футболистам в суд представлено не было.

Прокурор в свою очередь полностью поддержал позицию следствия.

Футболистам и их приятелю Александру Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а младшему брату А.Кокорина - Кириллу - в трех эпизодах побоев и хулиганстве. Все обвиняемые с санкции Тверского суда 11 и 12 октября были заключены под арест.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Защита настаивает на том, что действия фигурантов должны квалифицироваться только как побои, категорически отрицая в них состав хулиганства. На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли им извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.

По словам адвокатов, результаты экспертиз установили причинение потерпевшим только лёгкого вреда здоровью либо вообще отсутствие такового.