Тарифы на водоснабжение в Томске могут резко вырасти из-за нехватки инвестиций в инфраструктуру

18.12.18 13:21

© РИА Новости. Игорь Зарембо

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Администрация Томска обсуждает с ООО "Томскводоканал" (управляет водопроводно-канализационной инфраструктурой города) возможный рост в ближайшие пять лет тарифа на водоснабжение, чтобы направить собранные средства на развитие инфраструктуры, сообщил мэр Томска Иван Кляйн журналистам во вторник.

"Есть такой путь - увеличить тарифы на воду на определенный процент, водоканал просит на 20%, и эту инвестиционную составляющую пустить на решение вопросов водоснабжения горожан. По сути это перекрестное субсидирование: все жители и предприятия будут платить и получать какие-либо блага в виде присоединения (отдаленных районов - ИФ) к центральному водопроводу", - сказал И.Кляйн.

Он подчеркнул, что заявок на подключение много, но бюджетных средств на всех не хватает.

"Надо найти оптимальное решение, чтобы не возлагать большую нагрузку на горожан, но при этом решить ряд проблем, которые тянутся много лет и не решаются. Ни наш (городской - ИФ), ни областной бюджет не потянет этого, поэтому мы вынуждены делать акцент на повышении тарифов для горожан", - сказал мэр.

"Томскводоканал", согласно размещенным на его сайте документам, предлагает с июля 2019 года повысить тариф на 17%: с действующих 33,7 рубля за куб. метр до 39,53 рубля. Затем с июля 2020 года - до 43,48 рубля (еще на 10%), с июля 2021 года - до 46,96 рубля (еще на 8%), с июля 2022 года - до 49,78 рубля (еще на 6%), с июля 2023 года - до 52,13 рубля (еще на 5%).

Тариф принимается на 5 лет и действует на территории Томска и близлежащих территорий - микрорайона Северный деревни Кисловка и микрорайона Южный поселка Зональная станция.

Как сообщалось, в октябре Российский фонд прямых инвестиций и французский оператор коммунальных услуг Veolia согласовали условия создания совместного предприятия для инвестиций в коммунальное хозяйство в России. Первым совместным проектом партнеров станут инвестиции в компанию "Томскводоканал". Стороны планируют закрыть сделку после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы и правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

При этом Veolia уже управляла водоканалом Томска в 2011-2014 годах. Однако в 2014 году Veolia продала компанию, контролирующую "Томскводоканал" группе физлиц во главе с Кириллом Новожиловым, сославшись на "непроработанность вопроса защиты инвестиций в российском секторе жилищно-коммунального хозяйства".

"Томскводоканал" оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению для более чем 500 тыс. человек, обслуживая 750 км водопроводных и 520 км канализационных сетей на основе долгосрочного соглашения.