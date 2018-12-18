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18.12.18 13:25

Омская область до конца 2018г получит от федцентра еще 1,4 млрд руб на сбалансированность бюджета

© РИА Новости. Владимир Трефилов
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Омская область до конца 2018 год получит 1,4 млрд рублей из федерального бюджета в качестве дотации на сбалансированность, сообщает правительство региона.

Общая сумма нецелевой поддержки, предоставленной региону из федерального бюджета в текущем году, достигнет 17,7 млрд рублей.

"Из 17,7 млрд рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составляют 6,6 млрд рублей. Все остальное - дотации на сбалансированность. Первая сумма в 8,6 млрд рублей поступила при формировании бюджета на 2018 год. Остальное поступало в течение года небольшими траншами, в том числе, последняя сумма - 1,4 млрд рублей", - уточнила агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-секретарь министерства финансов Омской области Ольга Умова.

По информации облправительства, последняя дотация поступит двумя траншами. 152 млн рублей дотации на сбалансированность распределено региональному бюджету в качестве компенсации выпадающих доходов, которые возникнут у Омской области в следующем году в связи с отменой налога на движимое имущество организаций. Эта сумма будет учтена в доходах и расходах бюджета региона на 2018 год в режиме четвертых изменений, которые будут рассмотрены парламентариями 20 декабря. Еще 1,25 млрд рублей дотации на сбалансированность будет предоставлено региону до конца текущего года. Назначение средств - финансовое обеспечение первоочередных расходов.

По словам губернатора области Александра Буркова, регион смог доказать федеральному центру "обоснованную потребность в увеличении объемов финансовой поддержки и готовность Омской области обеспечивать исполнение принятых на себя обязательств".

"Дополнительная федеральная поддержка позволит нам существенно улучшить те финансовые показатели, с которыми регион будет финишировать, а это, разумеется, положительно скажется на бюджете 2019 года", - приводятся в сообщении слова А.Буркова.

Ранее сообщалось, что в 2019 году из федерального бюджета Омской области будет выделено 12 млрд рублей на сбалансированность бюджета и нацпроекты. Как отмечал А.Бурков, дотации позволят обеспечить повышение заработной платы бюджетникам и дофинансировать целый ряд обязательств регионального бюджета перед жителями.

29 ноября на этапе первого чтения бюджет региона на 2019 год был принят в следующих параметрах: доходы - 83,7 млрд рублей, расходы - 79,9 млрд рублей, профицит - 3,8 млрд рублей, что составляет 4,5% от доходов. Второе чтение и принятие бюджета региона запланировано на 20 декабря.

Доходы бюджета 2018 года после третьих поправок запланированы в размере 86,1 млрд рублей, расходы - 87,3 млрд рублей, дефицит составляет 1,2 млрд рублей, или 1,4% от расходов.

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