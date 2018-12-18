Ущерб от хищений при вывозе мусора в Челябинске превысил 60 млн рублей - МВД

18.12.18 13:41

© РИА Новости. Андрей Стенин

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Полиция завершила расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на вывоз из Челябинска бытового мусора, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД во вторник.

Дело расследовалось в отношении ряда руководителей унитарного предприятия, осуществлявшего вывоз бытовых отходов, по факту хищения ими денежных средств.

По версии следствия, один из руководителей этой организации, используя служебное положение, заключал договоры с директорами двух коммерческих структур на вывоз мусора по завышенным ценам.

"Ущерб, нанесенный администрации Челябинска от противоправных действий группы лиц, составил более 60 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Они находятся под подпиской о невыезде. Обвинительное заключение направлено в прокуратуру для утверждения с последующей передачей материалов суд.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что полиция предъявила обвинение в злоупотреблениях и растрате бывшему директору МУП "ГорЭкоЦентр" в рамках возбужденного в апреле 2017 году уголовного дела по фактам хищения из городского бюджета более 1 млн рублей.