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18.12.18 13:53
Началась кампании по выбору нового главы Челябинска после досрочной отставки мэра
Согласно принятому положению о конкурсе, заявки кандидатов будут приниматься с 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.
Конкурсная комиссия рассмотрит документы 22 февраля и рекомендует на голосование депутатам кандидатов в главы города.
Конкурс будет проходить в форме испытания, включающего собеседование кандидатов. Также они должны будут представить свои программы социально-экономического развития города.
Депутаты также утвердили четырех представителей от гордумы в конкурсную комиссию, в их числе председатель парламента Станислав Мошаров.
Еще четверых членов комиссии делегирует губернатор Челябинской области.
В свою очередь С. Мошаров отметил, что пока не определился, будет ли сам участвовать в конкурсе на должность главы администрации города.
"Я пока с этим вопросом не определился, был занят подготовкой бюджета и положением конкурсной комиссии. Впереди новогодние каникулы, есть время (принять решение - ИФ)", - сказал спикер думы журналистам.
Ранее сообщалось, что 20 ноября дума Челябинска приняла досрочную отставку с должности мэра города Евгения Тефтелева. Врио главы администрации назначен замглавы - Владимир Елистратов.
Глава администрации Челябинска выбирается голосованием депутатов думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, на пять лет.
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