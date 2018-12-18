Началась кампании по выбору нового главы Челябинска после досрочной отставки мэра

18.12.18 13:53

© РИА Новости. Владимир Федоренко

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Челябинская городская дума на заседании во вторник объявила начало конкурса по отбору кандидатов на должность главы администрации города, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Урал" из зала заседания.

Согласно принятому положению о конкурсе, заявки кандидатов будут приниматься с 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.

Конкурсная комиссия рассмотрит документы 22 февраля и рекомендует на голосование депутатам кандидатов в главы города.

Конкурс будет проходить в форме испытания, включающего собеседование кандидатов. Также они должны будут представить свои программы социально-экономического развития города.

Депутаты также утвердили четырех представителей от гордумы в конкурсную комиссию, в их числе председатель парламента Станислав Мошаров.

Еще четверых членов комиссии делегирует губернатор Челябинской области.

В свою очередь С. Мошаров отметил, что пока не определился, будет ли сам участвовать в конкурсе на должность главы администрации города.

"Я пока с этим вопросом не определился, был занят подготовкой бюджета и положением конкурсной комиссии. Впереди новогодние каникулы, есть время (принять решение - ИФ)", - сказал спикер думы журналистам.

Ранее сообщалось, что 20 ноября дума Челябинска приняла досрочную отставку с должности мэра города Евгения Тефтелева. Врио главы администрации назначен замглавы - Владимир Елистратов.

Глава администрации Челябинска выбирается голосованием депутатов думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, на пять лет.