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18.12.18 14:09
В Тюмени заблокировали 16 сайтов по продаже алкоголя и табака
По данным ведомства, на сайтах можно было купить алкоголь и табачные изделия, в том числе дешевые дубликаты сигарет.
"На одном из сайтов, чтобы обойти запрет, предлагали к продаже магнитики по цене спиртного, а алкогольный напиток, эквивалентный изображению на магните, шел как подарок", - отмечается в сообщении.
Между тем, за незаконную торговлю алкоголя и табака предусмотрена административная ответственность.
Прокуратура направила в суд исковые заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению.
Сейчас доступ к ним заблокирован.
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