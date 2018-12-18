В Тюмени заблокировали 16 сайтов по продаже алкоголя и табака

18.12.18 14:09

© РИА Новости. Руслан Кривобок

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюмени удовлетворил заявления Ялуторовской межрайонной прокуратуры и постановил заблокировать доступ к 16 сайтам по продаже спиртного и табака, сообщает во вторник пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, на сайтах можно было купить алкоголь и табачные изделия, в том числе дешевые дубликаты сигарет.

"На одном из сайтов, чтобы обойти запрет, предлагали к продаже магнитики по цене спиртного, а алкогольный напиток, эквивалентный изображению на магните, шел как подарок", - отмечается в сообщении.

Между тем, за незаконную торговлю алкоголя и табака предусмотрена административная ответственность.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению.

Сейчас доступ к ним заблокирован.